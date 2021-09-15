Профилактическая акция "Азбука безопасности" пройдет в Витебской области 17 сентября

15 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области 17 сентября будет проходить профилактическая акция "Азбука безопасности" по предупреждению детского травматизма, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ по Витебской области.

Особое внимание работники Госавтоинспекции будут уделять безопасности маленьких пассажиров, которых взрослые перевозят в автомобилях. Инспекторы ДПС в очередной раз напомнят родителям о необходимости соблюдения правил перевозки детей в транспортных средствах. Согласно пункту 178 ПДД перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Если юному пассажиру от 5 до 12 лет, то для него также должны быть оборудованы подобные устройства, соответствующие весу и росту ребенка. Подойдут и другие средства: бустеры, специальные подушки для сиденья, дополнительные сиденья, которые позволяют безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Допускается перевозка детей в возрасте до 12 лет без использования специальных устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см. Такое же правило распространяется на автомобиль такси.

Запрещено перевозить детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее пассажирское сиденье имеет подушку безопасности. Исключение составляют случаи, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

С начала года в Витебской области зарегистрировано 9 аварий с участием юных пассажиров, в которых 9 детей получили травмы, трое погибли. Госавтоинспекция Витебской области напоминает автолюбителям: о безопасности детей нужно позаботиться заранее. Следует также быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим.-0-