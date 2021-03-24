24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактическая акция "Дом без насилия" пройдет в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Вопросы профилактики правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, достаточно актуальны не только для нашей страны, но и для всего мирового сообщества. Проведенный анализ свидетельствует о том, что удельный вес таких преступлений на протяжении последних 5 лет не превышает 3%, тем не менее в отдельных случаях их совершение влечет не только особо тяжкие последствия, но и поражает своей жестокостью. Только за три месяца на территории города Минска зарегистрировано 7 фактов причинения тяжких телесных повреждений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений", - рассказали в ГУВД.

Основными причинами возникновения в семьях конфликтных ситуаций являются злоупотребление спиртными напитками и вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились давние неприязненные взаимоотношения. "С целью привлечения внимания широких слоев населения к проблемам насилия в семье, разъяснения гражданам необходимости содействия государственным органам в минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, разъяснения и эффективного применения положений закона от 4 января 2014 года "Об основах деятельности по профилактике правонарушений" с 29 марта по 9 апреля на территории столицы пройдет профилактическая акция "Дом без насилия", - отметили правоохранители.

Ее цель - вовлечь широкие слои населения в оказание помощи и содействия государственным органам в решении проблем насилия в семье с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений.

В рамках проведения акции гражданам будет доводиться информация о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положений закона. Планируется провести ряд других профилактических мероприятий, в том числе с оказанием юридической, психологической и другой необходимой помощи, направленной на устранение причин их возникновения.-0-