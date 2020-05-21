Профилактику ДТП с участием пьяных водителей проведет ГАИ Витебской области

21 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Госавтоинспекция Витебской области с 21 по 25 мая проведет мероприятия по предупреждению ДТП с пьяными водителями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции усилят надзор за безопасностью дорожного движения. "Маршруты патрулирования будут максимально приближены к увеселительным заведениям, объектам торговли, в первую очередь тем, что работают круглосуточно", - отметили в ГАИ области.

Госавтоинспекция призывает сообщать правоохранителям о случаях вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

В Витебской области за четыре месяца этого года зарегистрировано 10 аварий с пострадавшими, произошедших по вине нетрезвых водителей.-0-