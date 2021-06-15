Профильный лагерь для учащихся аграрных и педагогических классов откроют в Гродно

15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профильный лагерь для учащихся аграрных и педагогических классов будет работать на летних каникулах в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном институте развития образования.

Лагерь "Профстарт" будет работать на базе института с 21 июня по 5 июля. Лагерь объединит свыше 100 участников. Среди них, в частности, учащиеся 10-х классов общеобразовательных школ, посещающих факультативы "Введение в аграрные профессии" и "Введение в педагогическую профессию", а также девятиклассники, которые только планируют занятия по одном из профилей.

"Одна из особенностей лагеря в этом году - это очный и онлайн форматы работы. Десятиклассники будут заниматься в лагере на базе института. Программа насыщенная. На протяжении 15 дней учащиеся будут взаимодействовать с профессионалами своего дела, получат профильное сопровождение и кураторство, узнают о тонкостях профессий, смогут проявить себя во время креативных мероприятий. Кроме того, ребята отправятся в молодежную экспедицию "Маршрутами памяти. Маршрутами единства", посетят музеи, поучаствуют в тематических мастер-классах", - рассказали в Гродненском областном институте развития образования.

Для девятиклассников лагерь будет организован в режиме онлайн. Акцент будет сделан на профориентационных мероприятиях. Кроме того, школьники смогут попробовать себя в роли видеоблогеров и создать креативный материал.

В ГрОИРО отметили, что участники лагеря будут работать по новым технологиям. У детей появится возможность не просто интересно и увлекательно провести время, познакомиться со сверстниками из других районов области, но и развить свои навыки, знания, интеллектуальные и творческие способности. Места в лагере, отмечают организаторы, еще есть.-0-