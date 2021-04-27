Профсоюз медиков оказал спонсорскую помощь Наровлянской ЦРБ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения (БПРЗ) оказал безвозмездную спонсорскую помощь Наровлянской центральной районной больнице, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

В ходе благотворительной акции, приуроченной к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, отраслевой профсоюз выделил учреждению здравоохранения Br4 тыс. Эти средства пойдут на укрепление материально-технической базы больницы: приобретение шкафов для спецодежды, письменных столов, стульев и компьютерных кресел, холодильного оборудования.

Кроме того, в соответствии с постановлением президиума БПРЗ, материальная помощь будет оказана работникам организаций - членам профсоюза, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС (в том числе по нормам коллективно-договорных отношений). Они также смогут пройти оздоровление и санаторно-курортное лечение в сети здравниц "Белпрофсоюзкурорта".-0-