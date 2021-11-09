Профсоюз ПолесГУ объявил акцию для вакцинированных студентов

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете привившихся от COVID-19 студентов поощрят туром по достопримечательностям Беларуси, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по связям с общественностью Кристина Шестакова.

Идея принадлежит первичной профсоюзной организации, где таким образом решили поддержать кампанию по иммунизации. Акция в университете проводится с 8 по 26 ноября. По условиям, первые 40 человек, получившие прививку от коронавируса в этот период, поедут в туристическую поездку за счет профсоюза. Из требований к участникам акции: необходимо быть членом профсоюзной первички и подписчиком аккаунтов ПолесГУ в социальных сетях.

"Конкурс сразу нашел живой отклик у студентов: они звонят, интересуются условиями, поддерживают инициативу профсоюза. Вообще поездки по историческим местам Беларуси пользуются спросом у ребят. Наш вуз находится в глубинке, большинство молодых людей родились и выросли на Полесье. Не у каждого была возможность поездить по стране, познакомиться с ее достопримечательностями. А тут двойная польза - и вакцину получить, и с интересом время провести", - отметила Кристина Шестакова.

Организует поездку бюро маркетинга и туризма ПолесГУ, которое предлагает победителям конкурса новинку - тур по достопримечательностям западной и центральной части Беларуси. В него входят посещение одного из красивейших в стране сооружений - Троицкого костела в агрогородке Гервяты Островецкого района и театрализованная экскурсия в музее-усадьбе Огинских в агрогородке Залесье Сморгонского района Гродненской области, а также экскурсия и органный концерт в неоготическом храме агрогородка Рубежевичи Столбцовского района Минской области.

По словам начальника отдела по связям с общественностью, кампания по иммунизации в вузе проходит достаточно активно. Прививку от COVID-19 можно получить по предварительной записи в медпункте университета, где студентам предлагают одноэтапную инъекцию "Спутника Лайт".

Сейчас в первичную профсоюзную организацию входят 98% студентов ПолесГУ.-0-