Профсоюз в 2021 году помог вернуть медработникам Могилевской области более Br9,3 тыс.

24 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Правовые инспекторы Могилевской областной организации профсоюза работников здравоохранения в 2021 году вернули работникам более Br9,3 тыс. необоснованно невыплаченных средств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме отраслевого профсоюза.

"В 2021 году во время осуществления общественного контроля правовой инспекцией труда областной организации профсоюза работников здравоохранения посещены 57 организаций, - отметили в обкоме. - В результате нанимателями устранено более 20 нарушений законодательства о труде, работникам возмещено необоснованно невыплаченных средств на общую сумму более Br9,3 тыс. Кроме того, в прошлом году в ходе встреч с трудовыми коллективами организаций здравоохранения области дано более 80 консультаций по правовым и социально-бытовым вопросам".

В обкоме отметили, что при осуществлении общественного контроля правовой инспекцией труда уделялось внимание вопросам применения контрактной формы найма, соответствия трудовому законодательству локальных нормативных актов, соблюдения порядка привлечения работников к дисциплинарной ответственности, своевременности и полноты выплаты заработной платы и иных выплат, причитающихся работникам, а также соблюдения прав и законных интересов работников, имеющих статус молодых специалистов.-0-