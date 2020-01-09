Профсоюз выявил нарушения правил по охране труда на предприятиях Брестской области

9 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные специалисты выявили нарушения норм и правил по охране труда на предприятиях Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Профсоюзные организации региона провели месячник общественного контроля за соблюдением температурного режима на рабочих местах. Мониторинг прошел на 424 предприятиях Брестской области. По итогам проверок нанимателям были выданы представления и рекомендации на устранение 867 выявленных нарушений.

"Случаи нарушения температурного режима, установленного санитарными нормами и правилами, отмечались редко. Жалобы со стороны председателей первичных профсоюзных организаций и работников на этот счет не поступали. Выявленные нарушения в основном касались несоблюдения нанимателями правил и норм по охране труда", - отметил главный технический инспектор Брестского областного объединения профсоюзов Павел Федотов.

Так, благодаря профсоюзному мониторингу была приостановлена эксплуатация трех единиц оборудования, восстановлено 16 душевых и 9 гардеробных, 12 комнат приема пищи дооборудованы холодильниками, микроволновыми печами и электрочайниками. Кроме того, отремонтированы 27 печей отопления, проведена чистка 44 бытовых котлов на местных видах топлива, 15 истопников направлены на обучение.

Отмечены и положительные примеры. В частности, на РУПП "Гранит" комнаты для обогрева и приема пищи есть во всех подразделениях, цеха отапливаются, температурный режим соответствует установленным нормам, производится стирка и ремонт спецодежды, установлены новые конвективные сушилки для обуви и спецодежды. На Кобринском инструментальном заводе "СИТОМО" в период низких температур рабочих обеспечивают горячими напитками. В ОАО "Кузлитмаш" работа в неблагоприятных температурных условиях дополнительно оплачивается 2% тарифной ставки первого разряда за каждый час работы. На ПУП "Брествторчермет" готовится к вводу в эксплуатацию новая котельная контейнерного типа.-0-