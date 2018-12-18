Профсоюзные юристы помогли восстановить на рабочих местах 17 незаконно уволенных гомельчан

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные юристы помогли восстановить на рабочих местах 17 незаконно уволенных жителей области с начала года. Об этом сообщил заведующий отделом социального партнерства и трудовых отношений Гомельского областного объединения профсоюзов Максим Серебков на заседании президиума совета регионального объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из основных направлений деятельности профсоюзов был и остается общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, защита трудовых прав и экономических интересов членов профсоюза. Серьезную работу в этом направлении проводят правовые инспекции", - рассказал Максим Серебков. Этот институт в регионе представляют 11 штатных юристов. Ежедневно им поступает около 100 телефонных звонков граждан по различным вопросам трудового, жилищного и гражданского законодательства.

Правовая помощь заключается в подготовке процессуальных документов в интересах членов-профсоюзов, представлении их интересов в суде. С начала 2018 года в пользу членов профсоюза взыскано более Br200 тыс., по просьбе работников составлено 115 процессуальных документов. Профсоюзные юристы участвовали в 30 гражданских делах. По сложившейся практике они сопровождают столкнувшегося с нарушениями нанимателей человека с того момента, как он обратился за консультацией, и до представления его интересов в суде. В пользу обратившихся вынесено 85% судебных решений. На рабочих местах восстановлены 17 незаконно уволенных работников.

Так, сразу два лаборанта на одном из предприятий Мозырского района лишились рабочего места за несколько лет до выхода на пенсию. Обе женщины устроились на завод после окончания училища и проработали более 30 лет. Летом по истечении срока действия контрактов наниматель не продлил с ними трудовые отношения. Женщины обратились в областное объединение профсоюзов. По решению районного суда они были восстановлены.

За 11 месяцев текущего года профсоюзные юристы провели более 3,5 тыс. консультаций, в том числе 862 - на личном приеме, более 2,5 тыс. - по телефону, а также 180 - во время прямых телефонных линий и круглых столов. Еще 460 граждан нашли ответы на свои вопросы на предприятиях и в организациях. По существу рассмотрено 216 письменных и электронных обращений.

В январе-ноябре в Гомельской области проведено 153 выездных приема граждан в районных объединениях профсоюзов, на предприятиях и в организациях области, на которых было принято 740 человек. При этом на 127 приемах присутствовали представители прокуратуры.

Чтобы еще больше приблизить реальную помощь жителям региона, с сентября 2018 года еженедельно по пятницам проводится прямая телефонная линия "Профсоюзный телефон доверия".-0-