Профсоюзные стипендии назначены 16 юным спортсменам Брестской области

5 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Специальные поощрительные выплаты Брестского областного объединения профсоюзов получат в первом полугодии 2022 года 16 учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном спортивном клубе ФПБ.

В течение полугода юные атлеты, добившиеся высоких результатов на спортивных аренах, будут получать профсоюзную стипендию в Br30. Самой младшей из них - воспитаннице Мотольской СДЮШОР Александре Василевич - недавно исполнилось 12 лет. Талантливую спортсменку уже не впервые отмечают профсоюзными поощрительными выплатами. В ее активе - первый юношеский разряд по футболу, она бронзовый призер молодежного первенства Беларуси по футболу среди девочек.

В очередной раз отмечены успехи еще одного представителя сельской спортивной школы - учащегося ДЮСШ "Пинскрайагросервис" Всеволода Решетило. В копилке достижений 14-летнего бейсболиста второй спортивный разряд, он бронзовый призер первенства Беларуси. Воспитанница Барановичской СДЮШОР профсоюзов по спортивной гимнастике и боксу Валерия Бигель также не первый год в числе профсоюзных стипендиатов. К своим 13 годам она выполнила норматив кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике, включена в переменный состав республиканской сборной команды.

Улучшила свои результаты и учащаяся Брестской СДЮШОР по видам борьбы Татьяна Макаревич: недавно дзюдоистка-перворазрядница стала бронзовым призером первенства Европы.

В списке награжденных - кандидат в мастера спорта по бадминтону, член сборной республики Михаил Макаров (Брестская СДЮШОР профсоюзов по акробатике и бадминтону), победитель спартакиады специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов в беге на 3000 м и 1500 м Дарья Протасюк (Брестская областная центральная СДЮШОР профсоюзов по легкой атлетике), воспитанники СДЮШОР "Брестжилстрой" кандидаты в мастера спорта по хоккею на траве Савелий Юхневич и Кирилл Жук.

Всего в Брестской области насчитывается 15 учебно-спортивных учреждений профсоюзов, в которых занимается 4,4 тыс. детей и подростков по 20 видам спорта.-0-