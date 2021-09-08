Профсоюзы Брестской области помогли вернуть работникам свыше Br270 тыс.

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные юристы в Брестской области помогли в I полугодии вернуть работникам более Br270 тыс., незаконно удержанных или не выплаченных нанимателями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Проверки и мониторинги прошли в 317 организациях региона, в том числе и там, где профсоюз не создан. "Выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений. Среди часто встречающихся недоработок - невключение нанимателями в локальные правовые акты изменений, внесенных в Трудовой кодекс в январе 2020 года, незаконный отзыв работников из отпусков, нарушение порядка привлечения к дисциплинарной ответственности, неоплаченная сверхурочная работа", - отметила главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов Ирина Михнович.

Самую крупную сумму незаконно удержанных или не выплаченных работникам денег истребовал Брестский обком профсоюза работников АПК - более Br170 тыс. В судебном порядке наиболее значительные средства возвращены при участии правового инспектора труда обкома профсоюза работников строительства и промстройматериалов - Br18,5 тыс.

Мониторинги соблюдения законодательства проводят также правовые инспекторы труда городских и районных объединений профсоюзов. Наиболее эффективно эта работа организована в Кобринском городском, Барановичском и Дрогичинском районных объединениях профсоюзов. Здесь по итогам проведенных специалистами мониторингов работникам выплатили почти Br20 тыс.-0-