Профсоюзы Гомельской области делегируют 65 представителей на ВНС

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Гомельской области делегируют для участия в VI Всебелорусском народном собрании 65 своих представителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.
Делегатов выдвинули на заседаниях президиумов 8 областных организаций профсоюзов. В резерве остаются 11 человек. Делегацию от профсоюзов региона составляют представители экономики и социальной сферы.
Это работники культуры, образования и здравоохранения, руководители организаций, представители агропромышленного комплекса, промышленности, транспорта, нефтехимической отрасли. Почти 72% представителей - мужчины. Подавляющее большинство делегатов (95%) имеют высшее образование.
Среди представителей от юго-восточного региона есть заслужившие авторитет и уважение люди, чьи имена широко известны. Среди них - ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома, главный врач Гомельской областной туберкулезной клинической больницы Наталья Журавлева, главный врач областной специализированной клинической больницы Степан Крот, главный врач областного онкологического диспансера Дмитрий Лось, директор ЗАО "Гомельский вагоностроительный завод" Игорь Краснов, генеральный директор ОАО "Милкавита" Виталий Никулин, генеральный директор ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "БМК" Дмитрий Корчик, член национальной команды Беларуси по современному пятиборью Ольга Силкина.
Всебелорусское народное собрание ознаменует окончание пятилетнего периода развития государства и начало нового этапа в жизни общества и страны в целом. За последнее время как никогда была повышена нагрузка на медицинскую сферу, которая отразила имеющиеся плюсы и моменты, которым нужно уделить более пристальное внимание, чтобы совершенствовать систему.
На масштабный форум отправятся семь делегатов от Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения. Один из кандидатов - заместитель главного врача по лечебной работе Гомельской областной инфекционной клинической больницы Елена Бортновская (коллектив учреждения по профилю взял серьезную нагрузку в лечении пациентов с COVID-19). С 2006 по 2021 год она была избрана неосвобожденным председателем первичной профсоюзной организации областного учреждения, является членом Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников здравоохранения.
За время работы в больнице зарекомендовала себя как грамотный, квалифицированный специалист. Елена Бортновская внесла значительный вклад в развитие социального партнерства, укрепление имиджа первичной профсоюзной организации учреждения. Отмечена наградами различного уровня.
Значительное внимание заместитель главврача уделяет развитию института наставничества для молодых специалистов. По мнению делегата, эти ценности необходимо укреплять в сфере и впредь. Она уверена, несмотря на развитие технологий и самое современное оснащение, преемственность поколений и передача практического опыта останутся бесценными в медицинской сфере.
Как подчеркнули в областном объединении профсоюзов, главное требование к делегату - конструктивный настрой на сохранение и укрепление достижений Беларуси во всех сферах.-0-