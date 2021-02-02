Профсоюзы Гомельской области помогли восстановить на работе 26 человек в 2020 году

2 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы помогли восстановить на работе 26 человек в Гомельской области в 2020 году. Это в 1,7 раза больше, чем в 2019-м, сообщила заместитель председателя Гомельского областного объединения профсоюзов Жанна Гатальская на расширенном заседании президиума Совета областного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

При непосредственном участии профсоюзов в прошлом году восстановлено на работе 26 жителей региона. Это вдвое больше, чем в 2018 году, и в 1,7 раза больше показателя 2019 года.

Так, правовой инспектор труда помог урегулировать ситуацию работницы, уволенной с одного из санаториев региона. Женщине помогли подготовить иск в суд о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. На заседаниях между сторонами достигнуто соглашение.

По просьбе сторожа одного из предприятий Мозырского района главный правовой инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Николай Талейко помог ему составить исковое заявление о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда. Сотрудник был восстановлен. Суд Мозырского района также взыскал с нанимателя Br977,44 - средний заработок за время вынужденного прогула, а также Br100 денежной компенсации морального вреда.

В минувшем году на одном из профильных производств восстановлен и огранщик алмазов в бриллианты, уволенный по окончанию срока действия контракта. Основанием для этого стала норма областного соглашения о продлении контрактов с добросовестными работниками. В пользу истца взыскано также свыше Br1,8 тыс.

Тематика рассмотрения трудовых споров также была связана с оплатой труда, отменой дисциплинарных взысканий и др. К примеру, в июле оспорен в суде выговор в отношении работника одного из агропредприятий региона. Дисциплинарное взыскание отменено. Доказано, что работник выполнял свои функциональные обязанности за пределами машинно-тракторного парка, как и предписывала его должностная инструкция.

Правовые инспекторы помогали работникам разобраться в нетипичных ситуациях. Так, правовой инспектор помог сотруднику автопредприятия подготовить иск о возмещении материального ущерба, причиненного несвоевременным и неполным оформлением документов для назначения досрочной пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда. Судом Новобелицкого района Гомеля вынесено решение о взыскании с нанимателя в пользу работника Br22,7 тыс. Судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.

"Профсоюзы области ведут целенаправленную работу по защите социально-экономических прав и гарантий работников, в том числе по оказанию юридической помощи при составлении исковых заявлений в суд и иных процессуальных документов, представлению интересов членов профсоюзов в судах", - подчеркнула Жанна Гатальская. По ее словам, за 2020 год по просьбам работников профсоюзные юристы подготовили 228 процессуальных и иных документов (в 2019 году - 184, в 2018-м - 177). Также 75 споров при участии правовых инспекторов труда были разрешены в пользу работников без обращения в суд. При этом сегодня профсоюзную юридическую службу в Гомельской области представляют 13 правовых инспекторов труда.

На заседании отметили результативную работу профсоюзной юридической службы региона по защите прав и законных интересов членов профсоюзов по спорам, вытекающих из трудовых правоотношений. Работу объединения оценила также заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.-0-