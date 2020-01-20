20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Минска за 5 лет помогли вернуть работникам более Br1 млн, сообщил председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов Николай Белановский на V отчетно-выборной конференции объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правовые инспекторы труда Минского городского объединения профсоюзов, городских комитетов отраслевых профсоюзов за 2015-2019 годы возвратили более чем Br1 млн незаконно удержанных или невыплаченных сумм", - сказал Николай Белановский.

Важную роль в обеспечении здоровых и безопасных условий работы выполняют общественные инспекторы по охране труда. За пять лет общественный контроль проведен в 2 141 организации, выявлено 9 560 нарушений, составлено 224 иска в суд и других процессуальных документов.

Столичные профсоюзы продолжают практику приемов граждан, которые проводятся каждый последний четверг месяца. За 2019 год в районных объединениях профсоюзов Минска приняты 424 человека. При этом 69 из 88 приемов проведены с участием прокуратуры. Основные вопросы, по которым обращаются граждане, - это заключение, изменение, прекращение трудового договора, оформление трудовых отношений, начисление зарплаты, гарантии и компенсации, вопросы трудовых и социальных отпусков.

Сегодня на отчетно-выборной конференции было подписано трехстороннее соглашение между Минским городским исполкомом, Минским городским объединением организаций профсоюзов и Республиканской ассоциацией предприятий промышленности "БелАПП" на 2020-2022 годы.

Как подчеркнул председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, профсоюзы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты граждан. "Там, где вы эффективно и ответственно действуете, результативно решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда, отдыха, - сказал он. - Бывает и так, что собственники или администрация предприятия отказываются от диалога с профсоюзами. На таких предприятиях люди предоставлены сами себе в решении социально-трудовых проблем. Профсоюзы должны отслеживать это, своевременно реагировать на нарушения трудового законодательства и бездушное отношение к людям".

На сегодня на территории Минска действуют около 2,9 тыс. профсоюзных организаций из 15 отраслевых профсоюзов с общей численностью более 711 тыс. членов профсоюзов. Из них свыше 540 тыс. - работающие, более 105 тыс. - учащиеся. За пять лет создано 632 новые первичные профсоюзные организации. Как отметил Николай Белановский, за созданием новых профсоюзных организаций - будущее движения, возможность влиять на социально-экономические вопросы во благо трудящихся страны.

По итогам отчетно-выборной конференции был избран новый председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов. Возглавил его Александр Щекович.-0-