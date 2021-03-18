Профсоюзы Минской области и школьники навели порядок у мемориала в деревне Кирши

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области проходят мероприятия по наведению порядка у мемориалов памяти. Сегодня представители Минского областного объединения профсоюзов пришли к мемориалу в деревне Кирши, чтобы благоустроить это место памяти и отдать дань уважения тем, кто отстоял ради нас мир, свободу и независимость. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе объединения.

В этом месте захоронены красноармейцы, погибшие в 1920 году при защите советской Беларуси, а также воины Советской армии, павшие в годы Великой Отечественной войны.

В наведении порядка и благоустройстве территории участвовали председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский, главный технический инспектор труда объединения Николай Колос, председатель Минского районного объединения профсоюзов Александр Мякинник. К профсоюзным активистам присоединились учащиеся Петришковской школы во главе с директором Галиной Китинской. Все вместе они привели территорию в порядок, убрали листву и ветки, почистили дорожки.

"Такие мероприятия заставляют задуматься, вспомнить о страшных и героических страницах истории нашего народа. Важно, чтобы молодое поколение и мы помнили, что самая главная ценность для человека - это мир", - отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

Профсоюзы региона продолжают работу по сохранению истории и памяти, занимаются наведением порядка и благоустройством захоронений, мемориальных комплексов, памятников в рамках общереспубликанской акции.-0-