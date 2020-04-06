Профсоюзы Минской области оказывают помощь уязвимым группам населения

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы Минской области оперативно включились в работу по оказанию помощи нуждающимся, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.

Для координации деятельности создан областной штаб. Аналогичные - в регионах.

"На медицинских работниках лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19. Мы выражаем свою солидарность медицинскому персоналу. Сейчас важно создать для них максимально безопасные условия труда, - отметил председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский. - Со своей стороны мы приняли решение отменить все непервостепенные расходы в профсоюзных организациях. Высвободившиеся средства направляем в "кассы взаимопомощи". Такой фонд помощи создан на всех уровнях - предприятий, районов, областей и непосредственно ФПБ и отраслевых профсоюзов".

По словам руководителя Минского областного объединения профсоюзов, из этой категории средств оказывается помощь медикам, наиболее уязвимым группам населения: ветеранам войны и труда, одиноким пожилым людям, воспитанникам школ-интернатов, детских домов и социальных приютов. Всего на приобретение дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и оказание материальной помощи затрачено более Br60 тыс. Были заказаны 2 тыс. перчаток и 2 тыс. масок для нужд учреждений здравоохранения Минской области за счет долевого участия областных (городских) организаций отраслевых профсоюзов.

Спонсорскую помощь получили Клецкий и Березинский районные социально-педагогические центры, детский сад в деревне Копище Минского района, Слуцкий социально-педагогический центр, Даниловичский ясли-сад средняя школа Дзержинского района.

Первичная организация ОАО "МАПИД" только за март оказала помощь 264 членам профсоюза на сумму более Br12 тыс., первичная профсоюзная организация ЗАО "Керамин" - 26 людям на сумму Br1,7 тыс.

Минское областное объединение профсоюзов во всех регионах и отраслях Минской области организовало работу горячих телефонных линий для информационной помощи населению. "Сегодня наш девиз "Мы - объединяем!" как никогда актуален. Это как раз тот случай, когда вместе мы можем оказать помощь тем, кто особенно в ней нуждается", - отметили в пресс-службе Минского областного объединения профсоюзов.-0-