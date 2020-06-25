Программу развития промышленного производства разработают для Столбцовского лесхоза

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа поручил в течение ближайших двух недель разработать программу развития промышленного производства Столбцовского лесхоза и обеспечить ее четкое выполнение. Такое поручение было дано во время рабочей поездки министра в Столбцовский район, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Руководитель отрасли посетил производственно-мастерский участок "Окинчицы", где ознакомился с промышленным развитием лесхоза. После этого министр встретился с трудовым коллективом и обсудил экономическое положение дел на предприятии. Виталий Дрожжа призвал руководство учреждения не затягивать с наращиванием производственных мощностей лесхоза, максимально эффективно использовать весь лесной ресурс, повышать уровень заработной платы специалистов.

В состав Столбцовского лесхоза сегодня входят девять лесничеств, производственно-мастерский участок и лесопункт.-0-