Производитель светодиодов в СЭЗ "Брест" планирует удвоить объем производства

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Резидент свободной экономической зоны "Брест" ООО "Арлайт и К" планирует увеличить объем производства в два раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Александр Костюкович.

В этом году предприятие, которое располагается в промзоне Аэропорт, построило новый производственный корпус площадью 2,3 тыс. кв.м. Сейчас в стадии запуска - новая линия по производству линейных светильников. Общий объем инвестиций составил Br3 млн. Ввод линии в эксплуатацию позволит удвоить мощности завода и выпускать в месяц до 3 тыс. линейных светильников и до 350 км светодиодной ленты.

Предприятие с российско-китайским капиталом "Арлайт и К" было зарегистрировано в СЭЗ "Брест" в ноябре 2015 года. За это время компания создала высокотехнологичное производство, отвечающее самым высоким стандартам, а профессиональный коллектив вырос с 28 до 198 сотрудников.

На предприятии налажено производство светодиодов, на основе которых изготавливаются светодиодные ленты и световые приборы под брендами Arlight и LichtAR. Продукция завода пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и за пределами республики. Основной потребитель брестских светодиодов - Россия, товары также поставляются в Польшу и Германию. В прошлом году зарубежным партнерам компания отгрузила продукции на $3,7 млн. В этом году здесь планируют нарастить объем экспорта до $5 млн.

"В перспективе мы намерены довести численность коллектива до 250 человек. Набираем специалистов по радиоэлектронике, людей с техническим образованием. В принципе, наша команда сформирована за счет выпускников брестских колледжей и технического университета. Средний возраст работников - менее 30 лет, 75% работников имеют высшее и среднее техническое образование. Считаю, что у нашего молодого предприятия хороший потенциал", - резюмировал Александр Костюкович.-0-