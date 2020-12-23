Производственно-складская база Оршанского райпо продана по частям суммарно почти за Br402 тыс.

23 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Производственно-складская база Оршанского районного потребительского общества продана по частям суммарно почти за Br402 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА антикризисный управляющий Николай Миронов.

Оршанское райпо признано экономически несостоятельным в марте 2019 года. В отношении должника открыто ликвидационное производство, которое продлено до февраля 2021 года. Антикризисный управляющий погашает долги банкрота перед кредиторами за счет распродажи имущества предприятия. Одним из самых масштабных и проблемных для реализации активов оказалось имущество основной производственно-складской базы райпо, которая занимает земельный участок площадью более 4 га в Орше. По согласованию с кредиторами решено разделить имущество на несколько частей для последующей распродажи.

В результате на двух аукционах было продано шесть лотов. В их состав включены объекты производственно-складской базы, а именно 27 зданий и сооружений суммарной площадью свыше 8,5 тыс. кв.м. Это бывшие конфетный, колбасный, кондитерский, швейный и столярный цеха, здания холодильника на 600 т и кулинарного комбината, складские сооружения, столовые, административные здания. Интерес к недвижимости потребительского общества проявили коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Новые собственники планируют использовать сооружения для расширения производственной деятельности, организации автосервиса, создания торгового комплекса со специализацией на автозапчастях.

Оставшееся имущество райпо, в том числе шесть складских зданий и пять магазинов, выставлено на торги 4 января 2021 года. Аукцион станет последней распродажей активов должника, после чего будет решаться вопрос о передаче невостребованной недвижимости в коммунальную собственность.

По информации антикризисного управляющего, за период ликвидационного производства погашена задолженность на сумму около Br1,2 млн. В частности, удалось полностью выполнить социальные обязательства банкрота, рассчитаться по платежам в бюджет, а также ликвидировать долги перед кредиторами четвертой очереди. Всего на аукционах реализовано более 50 зданий и строений райпо, в том числе расположенных в сельской местности.-0-