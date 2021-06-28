Производственный научно-образовательный кластер создают в Вилейском районе

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе планируют создать производственный научно-образовательный кластер - разработана соответствующая дорожная карта, рассчитанная на 2021-2025 годы. Об этом сообщила заместитель председателя Вилейского райисполкома по экономике Марина Возняк во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Район не очень большой - порядка 48 тыс. населения в 405 населенных пунктах. Из главных ресурсов, которые можно считать точкой роста, - крупный искусственный водоем - Вилейское водохранилище. А также кадры профессионалов и возможности для их подготовки.

"Разработана дорожная карта сотрудничества по созданию производственного научно-образовательного кластера в Вилейском районе на основе высокотехнологичных, экологобезопасных, наукоемких и IT-технологий. Это сотрудничество между Вилейским райисполкомом, Белорусским государственным технологическим университетом и Беларусбанком. Карта предполагает реализацию мероприятий в 2021-2025 годах. Всего в ней размещено 28 проектов различной направленности - затронуты все отрасли", - рассказала Марина Возняк.

Марина Возняк во время круглого стола

Даже при реализации половины всего задуманного и изложенного в дорожной карте, в Вилейском районе появятся новые специальности в местном колледже, новые направления деятельности с использованием местных ресурсов. "Это позволит обеспечить занятость наших жителей", - заключила Марина Возняк.

Кроме того, недавно местные органы власти провели опрос жителей о том, чего не хватает бизнесу района. Подготовлен свод-анализ, который позволил вычленить приоритетные направления развития: туризм, промышленность и сельское предпринимательство.

Начата разработка генерального плана зоны отдыха республиканского значения "Вилейка", что будет способствовать дальнейшему развитию в районе туристско-рекреационной деятельности. В поддержку фермерам в Вилейке выделены три площадки, где производители могут реализовывать свою продукцию. В 2020 году 18 безработных получили субсидию на открытие своего дела на сумму Br57,9 тыс., с начала этого года еще 6 человек получили финансовую помощь в общей сумме Br21,6 тыс.

А в целом механизмов помощи начинающему предпринимателю в районе много. Действуют центры поддержки предпринимательства, разработан электронный помощник для развития бизнеса - чат-бот, доступный на сайтах райисполкома и районной газеты. Он помогает разобраться в вопросах предпринимательства в целом, юридических нюансах, найти идеи для бизнеса и инструменты для его запуска.

Регулярно проводятся встречи руководства района с представителями бизнеса. И тот проявляет инициативу. По итогам бизнес-форума в Вилейке представители бизнес-сообщества стали чаще обращаться с инициативами и предложениями - в том числе создать региональное сообщество, своего рода кооперацию.-0-