Производство пеллет планируется создать на площадке бывшей автобазы Полоцкого райпо

24 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пеллетное производство планируется создать на площадке бывшей автобазы Полоцкого райпо, которая ликвидирована по решению экономического суда Витебской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА управляющий по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) районного потребительского общества Валерий Байков.

Комплекс имущества "Автобаза Полоцкого райпо с принадлежностями" приобрело на аукционе ООО "Конкорд-Эко" более чем за Br395,2 тыс. В состав лота вошло семь капитальных строений, в том числе здание диспетчерской, бывший сварочный цех, гаражи, а также оборудование и инвентарь на земельном участке площадью свыше 3 га. Новый собственник уже приступил к реконструкции производственной базы. Инвестор планирует к 2023 году создать и запустить производство пеллет годовой мощностью 120 тыс. т. Это позволит вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество и землю, а также создать дополнительные рабочие места и привлечь в экономику района иностранные инвестиции, отметил Валерий Байков.

Во время ликвидационного производства антикризисный управляющий организовал реализацию движимого и недвижимого имущества через аукционы и путем прямой продажи. Всего было проведено 25 торгов, в результате которых новых собственников обрели около 40 зданий и сооружений. По согласованию с общим собранием кредиторов реализовано путем прямой продажи помещение магазина в Полоцке, что позволило оперативно ликвидировать задолженность перед работниками по зарплате на сумму около Br50 тыс., а также рассчитаться по другим социальным обязательствам райпо перед физическими лицами на Br240 тыс. Кроме того, распределением имущества должника в счет требований кредиторов удалось погасить долги на сумму около Br844 тыс. При содействии Витебского союза потребительских обществ и Полоцкого райисполкома реализовано 35 зданий бывших магазинов и складов в Полоцком районе, а также 13 транспортных средств, в том числе автолавок. Покупателями выступили организации потребкооперации. В результате удалось сохранить торговое обслуживание в регионе, включая малонаселенные пункты, отметил Валерий Байков.

По информации пресс-службы экономического суда Витебской области, производство по делу о банкротстве Полоцкого райпо возбуждено в сентябре 2018 года по заявлению должника. В декабре 2018-го организация признана экономически несостоятельной, в отношении райпо открыта ликвидационная процедура сроком на 12 месяцев, которая продлена до августа 2020 года. В результате взыскания дебиторской задолженности, реализации активов, передачи кредиторам имущества в счет задолженности антикризисному управляющему удалось полностью погасить текущие платежи должника в размере более Br785 тыс., а также удовлетворить требования кредиторов на общую сумму свыше Br2,036 млн. Около 40 объектов недвижимости переданы в коммунальную собственность.-0-