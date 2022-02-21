Производство промышленной продукции в Витебской области в январе выросло на 7,5%

21 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В январе этого года объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил более Br1,8 млрд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном статистическом управлении Витебской области.

В 2021 году объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил свыше 20,6 млрд, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню 2020 года.

В целом за январь объем промышленного производства по сравнению с январем прошлого года вырос на 7,5%. В отдельных видах экономической деятельности производственные показатели более высокие. Например, в горнодобывающей промышленности объем производства увеличился почти на 19% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а в области снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - почти на 18%. В обрабатывающей промышленности рост производства составил 104,4% к январю 2021 года, в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 101,1%.

Что касается сельскохозяйственной продукции, то в первом месяце года в хозяйствах всех категорий (в сельхозорганизациях, крестьянских и фермерских хозяйствах, хозяйствах населения) ее производство в текущих ценах составило около Br132 млн, или в сопоставимых ценах 97,8% к январю 2021 года. "В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на сумму более Br128 млн, или в сопоставимых ценах 98,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года. В хозяйствах всех категорий скота и птицы в живом весе произведено 19,2 тыс. т, молока - 58,1 тыс. т, яиц получено 41,5 млн шт. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98,2% объема производства в живом весе скота и птицы, 95,6% молока и 92,1% производства яиц", - отметили в облстате.

На 1 февраля в сельскохозяйственных организациях области насчитывалось 526,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 187,9 тыс. голов коров. Численность свиней составила 389,4 тыс. голов.-0-