Производство сельхозпродукции в Витебской области за январь-июль возросло на 7,4%

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27 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области производство сельскохозяйственной продукции за январь - июль возросло на 7,4%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном статистическом управлении Витебской области.
Сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства населения области в производстве продукции превысили в сопоставимых ценах показатель аналогичного периода прошлого года на 7,4%. Сельхозорганизации произвели продукцию на сумму более Br1,29 млрд, или в сопоставимых ценах 108,3% к показателю за 7 месяцев прошлого года.
Хозяйства всех категорий произвели скота и птицы в живом весе 140,8 тыс. т, молока - 460,4 тыс. т. Яиц получили 273,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% от общего объема производства скота и птицы (в живом весе), молока - 93,5%, производства яиц - 83,9%.
На 1 августа в сельхозорганизациях области насчитывалось 534,4 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 187,9 тыс. голов коров. Поголовье свиней насчитывало 423,3 тыс. особей.
В Витебской области активно идет заготовка кормов. По данным облсельхозпрода, вторым укосом скошены травы на площади 54,5 тыс. га, что составило 55% от общей площади травяных угодий области. На 27 августа было заготовлено 564 тыс. т кормовых единиц, или 49% от доведенного плана. В расчете на условную голову скота заготовлено 14,1 ц кормовых единиц.
На финишную прямую вышла жатва: зерновые и зернобобовые убраны с 302 тыс. га, что составило 97% занятых под этими культурами площадей. Зерна и зернобобовых намолочено 774,1 тыс. т при средней урожайности 25,5 ц/га.
Аграрии области также приступили к уборке кукурузы на силос.-0-
Сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства населения области в производстве продукции превысили в сопоставимых ценах показатель аналогичного периода прошлого года на 7,4%. Сельхозорганизации произвели продукцию на сумму более Br1,29 млрд, или в сопоставимых ценах 108,3% к показателю за 7 месяцев прошлого года.
Хозяйства всех категорий произвели скота и птицы в живом весе 140,8 тыс. т, молока - 460,4 тыс. т. Яиц получили 273,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% от общего объема производства скота и птицы (в живом весе), молока - 93,5%, производства яиц - 83,9%.
На 1 августа в сельхозорганизациях области насчитывалось 534,4 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 187,9 тыс. голов коров. Поголовье свиней насчитывало 423,3 тыс. особей.
В Витебской области активно идет заготовка кормов. По данным облсельхозпрода, вторым укосом скошены травы на площади 54,5 тыс. га, что составило 55% от общей площади травяных угодий области. На 27 августа было заготовлено 564 тыс. т кормовых единиц, или 49% от доведенного плана. В расчете на условную голову скота заготовлено 14,1 ц кормовых единиц.
На финишную прямую вышла жатва: зерновые и зернобобовые убраны с 302 тыс. га, что составило 97% занятых под этими культурами площадей. Зерна и зернобобовых намолочено 774,1 тыс. т при средней урожайности 25,5 ц/га.
Аграрии области также приступили к уборке кукурузы на силос.-0-