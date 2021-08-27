Производство сельхозпродукции в Витебской области за январь-июль возросло на 7,4%

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27 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебской области производство сельскохозяйственной продукции за январь - июль возросло на 7,4%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном статистическом управлении Витебской области.Сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и личные хозяйства населения области в производстве продукции превысили в сопоставимых ценах показатель аналогичного периода прошлого года на 7,4%. Сельхозорганизации произвели продукцию на сумму более Br1,29 млрд, или в сопоставимых ценах 108,3% к показателю за 7 месяцев прошлого года.Хозяйства всех категорий произвели скота и птицы в живом весе 140,8 тыс. т, молока - 460,4 тыс. т. Яиц получили 273,4 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97% от общего объема производства скота и птицы (в живом весе), молока - 93,5%, производства яиц - 83,9%.На 1 августа в сельхозорганизациях области насчитывалось 534,4 тыс. голов крупного рогатого скота, включая 187,9 тыс. голов коров. Поголовье свиней насчитывало 423,3 тыс. особей.В Витебской области активно идет заготовка кормов. По данным облсельхозпрода, вторым укосом скошены травы на площади 54,5 тыс. га, что составило 55% от общей площади травяных угодий области. На 27 августа было заготовлено 564 тыс. т кормовых единиц, или 49% от доведенного плана. В расчете на условную голову скота заготовлено 14,1 ц кормовых единиц.На финишную прямую вышла жатва: зерновые и зернобобовые убраны с 302 тыс. га, что составило 97% занятых под этими культурами площадей. Зерна и зернобобовых намолочено 774,1 тыс. т при средней урожайности 25,5 ц/га.Аграрии области также приступили к уборке кукурузы на силос.-0-