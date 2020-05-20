Прокуратура Брестской области выявила нарушения в АПК во время посевной кампании

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области потребовали устранить нарушения на объектах АПК во время посевной кампании, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации региональной прокуратуры.

Количество нарушений из года в год снижается. Это говорит о мерах сельхозорганизаций по исправлению ситуации и контроле за подчиненными со стороны руководства, местных органов власти. Вместе с тем есть случаи, когда техника не была готова к весенним полевым работам, когда для техосмотра представлялся неисправный транспорт. Порой сельхозмашины не проходили процедуру из-за отсутствия медицинских справок у закрепленных за ними механизаторов.

Прокуроры выявили нарушения законодательства об охране труда на рабочих местах, а также при эксплуатации и ремонте техники. В частности главный инженер одного из предприятий в Дрогичинском районе допустил к шиномонтажным работам водителя автомобиля, который не имел необходимой квалификации, не прошел стажировку и проверку знаний по охране труда. В результате мужчина получил телесные повреждения, пытаясь накачать шину воздухом.

Несоблюдение профильных норм, призванных предупредить травмирование работников, выявили в сельхозорганизациях Барановичского, Березовского, Брестского, Ивановского, Ивацевичского, Каменецкого, Кобринского, Пинского и Столинского районов.

Кроме того, в Каменецком районе прокуратура установила неэффективное использование финансовых ресурсов одним из предприятий. В марте 2019 года хозяйство приобрело разбрасыватель минеральных удобрений, он хранился в помещении склада семян и вовсе не был задействован в прошлом году. Выяснилось, что у предприятия было три других исправных аналогичных агрегата.

По результатам проверок прокуратура внесла в облисполком представление, потребовав устранить нарушения на объектах АПК в период подготовки и проведения полевых работ. Исполнение акта взято на контроль.-0-