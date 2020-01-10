Прокуратура Чериковского района переехала в новое здание

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Чериковского района Могилевской области переехала в новое здание по улице Володарского, 31 в Черикове, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации областной прокуратуры.

Символический ключ в руках прокурора Чериковского района Александра Моисеева

Во время церемонии

Длительное время прокуратура размещалась в здании, построенном в конце 40-х годов прошлого века. После признания его аварийным, несколько лет располагалась в здании Чериковского РОВД.

Подрядчиком строительства нового здания выступило предприятие "Костюковичская ПМК №260", которое в короткие сроки сдало объект под ключ. Двухэтажное строение оборудовано с учетом современных технологий. Комфортнее стало и посетителям: для приема граждан предусмотрено отдельное помещение, созданы условия для посещения прокуратуры людьми с ограниченными возможностями.

В новом здании прокуратуры

Прокурор Чериковского района Александр Моисеев

Заместитель прокурора Чериковского района Сергей Булахов

Поздравляя коллектив с новосельем, генпрокурор Александр Конюк отметил, что государство делает все необходимое для эффективной работы правоохранительных органов. При этом он подчеркнул, что создание надлежащих условий для выполнения возложенных на прокуратуру функций призвано способствовать укреплению законности и правопорядка, соблюдению прав граждан в регионе.

Александр Конюк

В ходе церемонии Александр Конюк вручил отдельным прокурорским работникам Могилевской области государственные награды.-0-

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Александр Конюк награждает заместителя начальника отдела прокуратуры Могилевской области Татьяну Бураковскую

Фото Олега Фойницкого