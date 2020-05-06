Прокуратура Гомельской области предложила усилить поисковую работу для сохранения памяти о войне

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области внесла предложение в облисполком о дополнительных поисковых работах и историко-археологических исследованиях в местах расстрела мирных советских граждан, увековечении памяти о жертвах Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации региональной прокуратуры.

Спустя 75 лет после войны в области по-прежнему находят останки мирных жителей, расстрелянных фашистами. Только в Гомеле в период оккупации, по различным сведениям, было уничтожено около 30 тыс. человек. Из акта чрезвычайной комиссии "О злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Гомеле" от 5 января 1945 года следует, что мирных советских граждан расстреливали в городе и за городом, в том числе на 9-м км шоссе Гомель - Чернигов, на 3-м, 6-м и 8-м км Речицкого шоссе, возле усадьбы машинно-тракторной мастерской и в лесничестве "Лещинец".

"Как оказалось, несмотря на значительную работу по увековечению памяти погибших, ряд захоронений, имеющих признаки воинских, даже при наличии информации о погребенных на государственный учет не поставлен", - отметили в прокуратуре.

Работники прокуратур Буда-Кошелевского, Кормянского, Наровлянского и Чечерского районов в этом году выявили более 20 таких захоронений. Также оказано содействие в установлении сведений о погребенных в них людях. После чего был поставлен вопрос перед местными исполнительными и распорядительными органами об организации надлежащих исследовательских и поисковых мероприятий.

Областная прокуратура считает важным привести в порядок мемориалы, братские могилы и памятники боевой славы, разместить достоверную и полную информацию о погребенных, обеспечить надлежащий учет воинских захоронений. Выполнение акта надзора взято на контроль.

В 2019 году на учет поставлено 10 воинских захоронений, из них три выявили прокуроры.

Накануне Дня Победы прокурорские работники приняли участие в благоустройстве таких памятных мест.-0-