Прокуратура Гомельской области: в учебно-тренировочный процесс следует больше вовлекать детей-сирот

5 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В прокуратуре отметили низкий уровень вовлечения в спортивный учебно-тренировочный процесс детей-сирот в Гомельской области. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Акцент очередной проверки прокуратуры региона был сделан на исполнение законодательства о развитии и поддержке спорта среди детей и молодежи. По ее результатам прокуроры назвали низким процент вовлеченных в спортивный учебно-тренировочный процесс детей-сирот - 0,23% от общего числа спортсменов-учащихся. Также в этом плане недостаточно заняты дети-инвалиды (подготовка по дефлимпийским и паралимпийским видам спорта) - 0,72%. Вместе с тем в прокуратуре Гомельской области отметили, что с начала года до 1,11% увеличилось число приобщенных к спорту детей из неблагополучных семей, а также подростков, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа.

Кроме того, в ряде учреждений не соблюдались требования пожарной безопасности, в одном из них к педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта допущен человек с судимостью.

В связи с этим прокуратура инициировала проведение совещания в региональном управлении спорта и туризма с участием прокурора Гомельской области Виктора Морозова. На селекторе были озвучены результаты проверок по организации и проведению учебно-тренировочного процесса, загрузке физкультурно-спортивных объектов. В поле зрения прокуроров - обеспеченность учреждений спортинвентарем и оборудованием, состояние материально-технической базы. Обсуждалась и эффективность спортивной деятельности в регионе в целом.

Виктор Морозов подчеркнул, что недостаточно внимания уделено развитию спорта в сельской местности, отдельно указав на отсутствие бассейнов в некоторых райцентрах.

На совещании региональному управлению спорта и туризма, ряду райисполкомов и специалистам жилищно-коммунального хозяйства Гомельской области даны поручения об устранении нарушений.-0-