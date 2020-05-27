Прокуратура Ивацевичского района защитила жилищные права детей-сирот

27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе прокуратура выявила нарушения при постановке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

В частности, во время проверки выяснилось, что по решению Коссовского горисполкома в 2015 году на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий были приняты два ребенка. В нарушение законодательства в очереди они оказались с даты подачи заявления их опекуном, а не с момента приобретения статуса детей, оставшихся без попечения родителей.

После рассмотрения протеста прокурора Ивацевичского района Игоря Колбика в решение Коссовского горисполкома внесены изменения. Дата постановки детей на учет скорректирована на более раннюю: с ноября 2015 года на апрель 2010-го.

После проверки внесены изменения в другие решения местных властей в отношении двух детей.

В прокуратуре подчеркнули, что мониторинг соблюдения прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет продолжен.-0-