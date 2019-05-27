Прокуратура Минска выявила нарушения при обращении с коммунальными отходами

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Минска выявили и потребовали устранить нарушения в сфере организации раздельного сбора, хранения и перевозки бытовых отходов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации столичной прокуратуры.

На некоторых мусорных площадках сбор и разделение коммунальных отходов был организован не в полном объеме, вскрыты факты несвоевременного вывоза ТКО и обрезанных веток, не проведена своевременно санитарная уборка территорий контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора. Вблизи мусороприемных камер были грызуны. В отдельных случаях контейнеры размещались на зеленой зоне, тротуарах.

Как отметили в прокуратуре, это повлекло неправильный сбор отходов, в том числе смешивание полимерных с другими при их перевозке, из-за чего снизились качественные характеристики сортировочных линий, не были исполнены показатели по вторичному их использованию.

В Минске не в полной мере отошли от практики строительства домов с мусоропроводами, которые после ввода в эксплуатацию часто заваривали. При этом в ходе проектирования дворовых территорий в ряде случаев не были учтены новые требования к раздельному сбору ТКО.

Более того, не разрешена проблема определения площадки для нового полигона твердых бытовых отходов.

По результатам проверок прокуроры внесли в адрес территориальных исполнительных и распорядительных органов пять представлений, направили четыре информационные записки, вынесли три предписания, составили десять административных протоколов в отношении десяти должностных лиц жилищно-коммунальных служб, "Спецкоммунавтотранса" и иных организаций.

Требуется разработать и утвердить программу по обращению с отходами в Минске, документацию для строительства нового полигона твердых бытовых отходов, завершить строительство предприятия по сортировке бытовых отходов в районе полигона "Тростенецкий". Необходимо также разместить на дворовых территориях многоквартирной жилой застройки контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО, на постоянной основе проводить их мониторинги для контроля за надлежащим санитарным состоянием. Выполнение актов надзора взято на контроль.-0-