Прокуратура нашла нарушения в обеспечении жителей Свислочского района питьевой водой

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура установила нарушения в деятельности Свислочского РУП ЖКХ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.
Длительное время в нерабочем состоянии находились станции обезжелезивания воды в агрогородке Новый Двор и городском поселке Порозово, а в самом районном центре такая станция работала неэффективно. Жители населенных пунктов получали питьевую воду ненадлежащего качества: содержание железа и мутность воды значительно превышали допустимые нормативы.
Прокурор Свислочского района вынес предписание руководителю Свислочского РУП ЖКХ. В результате снабжающая организация наладила эффективную работу станции обезжелезивания воды в городе Свислочь и приняла меры к ремонту станций в агрогородке Новый Двор и поселке Порозово.
Прокуратура района взяла на контроль обеспечение потребителей качественной питьевой водой.-0-