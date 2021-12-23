Прокуратура помогла брестчанину зарегистрировать новорожденную дочь в общежитии

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста помогла с регистрацией новорожденного ребенка в общежитии по месту жительства отца, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

В прокуратуру города обратился мужчина, которому отказали в регистрации новорожденной дочери в общежитии. Установлено, что комната предоставлена отцу заявителя согласно договору найма. После вступления в брак и рождения ребенка мужчина подал наймодателю заявление о регистрации дочери по его месту жительства. Однако ему в этом было отказано на том основании, что комната изначально выделялась дедушке ребенка.

Вместе с тем, согласно ст.23 Жилищного кодекса, регистрация по месту жительства не является основанием для возникновения права владения и пользования жилым помещением. Согласие наймодателя в конкретной ситуации не требуется, поскольку заявитель и его супруга не имели в собственности, владении и пользовании других жилых помещений, пояснили в прокуратуре.

Исходя из того, что нарушение законодательства носило явный характер и причиняло существенный вред правам и законным интересам несовершеннолетнего, прокуратура Бреста вынесла предписание наймодателю зарегистрировать ребенка по месту жительства отца. Ответственному за нарушение административной процедуры вынесено предупреждение.-0-