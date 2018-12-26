Прокуратура потребовала очистить парковки и дворы Бреста от брошенной техники

26 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА. Прокуратура выявила в Бресте нарушения законодательства об очистке парковок и дворов от неэксплуатируемых автомобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

В преддверии празднования тысячелетия Бреста и с учетом нехватки в городе парковочных мест прокуратура области проверила исполнение требований указа "О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации". Как установлено, в большинстве случаев руководители рабочих групп по наведению санитарного порядка информировали местный отдел ЖКХ об отсутствии на обследованных территориях неэксплуатируемых транспортных средств. В то же время органы прокуратуры и ГАИ только за один день в ходе совместного рейда установили 10 автомобилей, внешнее состояние которых указывало на невозможность их участия в движении.

Также отмечены упущения в работе по установлению собственников (владельцев) неэксплуатируемых машин. За семь лет действия указа компетентные службы администрации Московского района Бреста ни разу не организовали принудительное перемещение неэксплуатируемых автомобилей на охраняемую стоянку.

По итогам проверки прокуратура области внесла представление в Брестский горисполком, в котором потребовала устранить нарушения с привлечением виновных к дисциплинарной ответственности. Было поручено организовать поиск неэксплуатируемой техники на всей территории Бреста.-0-