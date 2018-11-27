Прокуратура считает недостаточной поддержку спорта для детей-инвалидов в Брестской области

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения в работе спортивных учреждений Брестской области, внесено представление с требованием устранить недостатки. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Прокуроры проверили, насколько эффективно в регионе реализуется госпрограмма развития физической культуры и спорта на 2016-2020 годы. Работники надзорного органа пришли к выводу, что в целом поставленные задачи решаются, однако выявлены определенные нарушения. В частности, установлены неединичные факты непроведения учебно-тренировочных занятий, отсутствия на рабочих местах тренеров-преподавателей. Недостаточной оказалась и поддержка занятий спортом для детей-инвалидов. Для них в Брестской области организованы только три группы по плаванию, одна - по настольному теннису. В Кобринском районе прекратились востребованные у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата поддерживающие занятия по спортивной игре бочче, поскольку не был найден квалифицированный тренер.

Кроме того, в отдельных районах уровень материально-технической базы организаций физкультуры и спорта не соответствовал современным требованиям. Установлены случаи непредставления спонсорам отчетов о целевом использовании безвозмездной помощи, что предусмотрено законодательством. Также не всегда принимались меры по возмещению ущерба, причиненного виновными работниками спортучреждений.

По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла заместителю председателя облисполкома представление, в котором потребовала устранить нарушения законодательства.-0-