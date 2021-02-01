Прокуратура Витебской области отмечает рост обоснованных жалоб граждан

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области подвели итоги работы с обращениями за 2020 год, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника организационно-контрольного отдела прокуратуры региона Светлана Зайцева.

В прошлом году на личных приемах прокуроры области приняли более 3,8 тыс. человек. Проводились выездные и совместные приемы с другими должностными лицами. Чаще обращения принимались во время прямых телефонных линий с жителями.

В январе-декабре 2020 года в органы прокуратуры области поступило более 8,3 тыс. обращений граждан и юридических лиц, из которых только 4,6 тыс. относилось к компетенции прокуратуры. Кроме того, увеличилось число обращений, оставленных без рассмотрения по существу. В основном это касалось заявлений, поступивших по электронной почте. При этом отмечается рост обоснованных жалоб (30,8% от всего числа). Наиболее высокий удельный вес удовлетворенных обращений в прокуратурах Шарковщинского, Докшицкого, Чашникского, Поставского, Ушачского, Лепельского и Витебского районов. "Чаще всего в прокуратурах обжаловались действия и решения органов дознания, разрешено более 1 тыс. таких жалоб, из которых удовлетворено 27,8%. На действия следователей СК разрешено более 500 заявлений, признаны обоснованными 12,7%. В основном заявления на действия и решения следователей и дознавателей рассматривались в облаппарате, прокуратурах Витебска, Новополоцка, Оршанского, Полоцкого и Витебского районов. Причинами удовлетворения таких обращений по-прежнему являются неполнота проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях, необъективность следствия", - отметила Светлана Зайцева.

В прошлом году также увеличилось число рассмотренных жалоб на нарушения административного законодательства. Достаточно часто удовлетворялись обращения по вопросам соблюдения трудового законодательства. В основном это связано с несвоевременной выплатой зарплаты и других причитающихся платежей. Значительное количество обращений поступает по вопросам исполнения закона об обращениях граждан и юридических лиц - в местных органах власти выявлены факты ненадлежащей работы с вопросами и жалобами людей.-0-