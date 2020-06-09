Прокуратура выявила нарушения в работе по предупреждению детского травматизма в Витебской области

9 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области выявила нарушения в работе по предупреждению детского травматизма в регионе, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора области Антон Волков.

По его словам, по инициативе прокуратуры Витебской области с 2015 года все заинтересованные ведомства региона проводят комплекс мероприятий по предупреждению детского травматизма, в том числе выявлению всех потенциально опасных объектов (карьеры, заброшенные здания и дома, производственные здания, бесхозные искусственные водоемы, стройки и т.д.). Их список постоянно обновляется после комиссионных рейдов. Эффективность работы органы прокуратуры контролируют, как правило, дважды в год - с наступлением летних каникул и перед началом учебного года.

"Не стал исключением и нынешний год: акты прокурорского реагирования по всем выявленным нарушениям направлены в ответственные за их исправление ведомства. Также в апреле - мае органы прокуратуры области проверили деятельность исполкомов, ГАИ, учреждений образования по обеспечению безопасности детей на дорогах. В результате установлены нарушения: в отдельных районах области недобросовестно работали комиссии исполкомов по обеспечению безопасности дорожного движения, формально выполнялись плановые программные мероприятия - не везде оборудовались искусственные неровности, устанавливались знаки ограничения скорости в местах передвижения детей", - проинформировал старший помощник прокурора.

С начала года в Витебской области не было ни одного случая гибели детей в ДТП. "Вместе с тем от внешних причин за пять месяцев в области погибли два ребенка (за аналогичный период прошлого года произошло шесть таких случаев), что требует по-прежнему повышенного внимания к предупреждению детского травматизма", - добавил он.-0-