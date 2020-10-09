Прокуроры выявили нарушения при проведении госзакупок в организациях АПК Брестской области

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения законодательства о проведении закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств в сельхозорганизациях региона, сообщили БЕЛТА в областной прокуратуре.

Установлены факты нарушения локальных актов о порядке таких закупок как самих предприятий, так и решений местных Советов депутатов. Зафиксированы случаи, когда должностные лица организаций АПК ограничивали конкуренцию. В частности, они необоснованно требовали у участников закупок не предусмотренную законодательством документацию, заключали договоры без проведения конкурентных процедур, хотя для этого были все основания.

Примечательно, что не проведение процедур закупок не только противоречило принципам недопустимости ограничения конкуренции, но и повышало вероятность заключить договоры с недобросовестными поставщиками, приобрести некачественную продукцию, причинить ущерб сельхозорганизациям.

Виновные в нарушениях уже привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Так, в Кобринском районе по ст.11.77 КоАП привлекли к ответственности пять членов конкурсной комиссии сельхозпредприятия, которые допустили к участию в процедуре закупок не отвечавшего квалификационным требованиям претендента, а затем необоснованно выбрали его победителем.

Возбуждены и уголовные дела. В частности, прокуратура Ивановского района возбудила уголовное дело о получении взятки по ч.1 ст.430 УК в отношении директора сельхозпредприятия. Руководителю инкриминировано то, что он за бесперебойное исполнение договоров поставки, заключенных без конкурентных процедур закупок, своевременную и первоочередную плату за ранее поставленную продукцию, а также заключение новых договоров получил в виде взятки от представителей поставщика более Br2 тыс.

Для устранения выявленных недостатков и упущений в работе сельхозорганизаций прокуратура внесла представление в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.-0-