Просроченную косметику и парфюмерию выявили в торговой сети в Могилевской области

11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская областная инспекция Госстандарта в октябре в торговой сети выявила в продаже парфюмерно-косметическую продукцию, не соответствующую требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

В частности, антиперспиранты, гели для душа, туалетные и парфюмерные воды для женщин, детские подарочные наборы (детский шампунь, детская зубная паста), наборы парфюмерно-косметические (средство для умывания, увлажняющий крем), тональные кремы, блески для губ, салфетки влажные гигиенические для лица не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" по требованиям безопасности. На эти товары истекли сроки годности, кроме того, на эту продукцию отсутствовали документы об оценке соответствия.

Могилевская областная инспекция Госстандарта напомнила, что при покупке товаров следует обращать внимание на сроки годности, ведь такой товар может нанести вред жизни и здоровью.

По результатам мониторинга парфюмерно-косметическая продукция запрещена к реализации.-0-