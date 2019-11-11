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11 ноября 2019, 18:12

Протяженность велопутей в Гродно к 2030 году планируется увеличить до 130 км

Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Протяженность велопутей в Гродно в ближайшие десять лет планируется увеличить до 130 км. Это один из важнейших параметров, заложенных в Концепцию развития велосипедного движения до 2030 года, принятую в областном центре, сообщили БЕЛТА в общественном объединении велосипедистов "ВелоГродно".

Концепция включает подробный анализ состояния велодвижения в Гродно, определены в нем и существующие проблемы.

"Наличие концепции подтверждает факт, что городская власть заинтересована в развитии велодвижения не менее самих велосипедистов. За последние годы сделано немало, и есть планы по совершенствованию инфраструктуры, созданию условий для комфортного передвижения. Правда, это работа не одного дня. Необходимы планирование городского пространства, поиск средств на реализацию проектов", - сказал начальник отдела спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

К работе над концепцией эксперты и представители "ВелоГродно" приступили в 2018 году в период разработки нового генплана города. К участию были приглашены и организации, входящие в состав Совета по развитию велодвижения при Гродненском горисполкоме. Перед окончательным согласованием и подписанием документ был вынесен на публичное обсуждение.

"С помощью концепции обращается внимание горожан и градостроителей на то, что развитие Гродно без инфраструктуры, удобной для велосипедистов, уже невозможно", - отметила один из авторов концепции Юлия Коледа.

Ознакомиться с текстом документа и планом развития велодвижения можно на сайте "ВелоГродно".

Концепция разработана согласно проекту "Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь", который финансируется Европейским союзом и реализуется Центром экологических решений совместно с Минским велосипедным обществом.-0-

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