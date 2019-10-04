Процедура ликвидации Браславского райпо продлена до апреля 2020 года

4 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию Браславского районного потребительского общества на шесть месяцев до 1 апреля 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Определение суда принято с учетом ходатайства антикризисного управляющего в производстве по делу о банкротстве, решения общего собрания кредиторов и мотивируется необходимостью реализации имущества должника для более полного удовлетворения требований кредиторов, а также передачи нереализованных и не принятых кредиторами зданий и сооружений в коммунальную собственность.

По информации ООО "ПравоВита", которое является антикризисным управляющим, ликвидацию должника в установленные судом сроки завершить не удалось из-за огромного объема работ по технической инвентаризации и документальному оформлению недвижимости, регистрации земельных участков. Всего в активе должника было более 110 объектов недвижимости, часть из них уже продана или передана кредиторам в счет погашения задолженности. Работа по оформлению в установленном порядке 17 зданий и сооружений еще не завершена. Это необходимо сделать до 31 декабря 2019 года, после чего произвести оценку и принять меры по реализации этого имущества.

По данным на начало октября 2019 года, остаются непогашенными долги перед более 200 кредиторами на общую сумму свыше Br5 млн. С момента открытия ликвидационного производства удалось погасить задолженность райпо, в том числе перед бюджетом, вплоть до пятой очереди кредиторов по реестру требований.

Решение о признании Браславского райпо банкротом и открытии процедуры ликвидации вынес экономический суд Витебской области в апреле 2018 года. Через год ликвидация была продлена еще на шесть месяцев.-0-