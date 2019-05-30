Процедура ликвидации Чашникской межрайонной базы продлена на полгода

30 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации кооперативно-торгового унитарного предприятия "Чашникская межрайонная база" на 6 месяцев и назначил судебное заседание для рассмотрения ее итогов на 22 ноября 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Определение вынесено с учетом решения общего собрания кредиторов предприятия, которым утвержден новый план ликвидации должника. Это позволит увеличить общую сумму удовлетворенных требований кредиторов за счет более полной распродажи имущества.

По данным антикризисного управляющего Николая Миронова, за период ликвидационного производства погашена задолженность почти на Br807 тыс., что составило 15,4% от суммы долгов, включенных в реестр требований кредиторов. Удалось полностью рассчитаться с кредиторами третьей и четвертой очередей, а также приступить к расчетам по обязательствам перед кредиторами пятой очереди. Проведено 10 аукционов, на которых было реализовано 9 объектов недвижимости и 13 единиц транспорта на общую сумму около Br1,05 млн. При этом в активах должника большой удельный вес занимают подлежащие списанию основные средства, низколиквидное имущество, а также дебиторская задолженность с низкой вероятностью погашения. Так, в ходе ликвидации проведена инвентаризация и внутренняя оценка более 10,2 тыс. основных средств, инвентаря, товаров и тары на сумму около Br1,08 млн. Выставление недвижимости на торги производилась по мере изготовления технической документации на объекты, присвоения кадастровых номеров земельным участкам и получения свидетельств на их государственную регистрацию, что потребовало дополнительных временных и финансовых затрат.

Определением экономического суда Витебской области в мае 2018 года КТУП "Чашникская межрайонная база" признана банкротом, в отношении должника открыто ликвидационное производство. Предприятие специализировалось на розничной торговле. С 2013 года предприятие работало с убытками, а с октября 2017-го прекратило осуществлять розничную и оптовую торговлю, оказывать услуги общественного питания и вести заготовки ввиду отсутствия оборотных средств. По данным на конец мая 2019 года, списочная численность работников организации составляет 12 человек.-0-