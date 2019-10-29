Процесс пуско-наладочных работ на Светлогорском ЦКК находится на постоянном контроле

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Процесс пуско-наладочных работ и ситуация по выбросам в атмосферу, очистке сточных вод на заводе по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК" находится на постоянном контроле и органов власти всех уровней, и различных служб. На этом сделал акцент сегодня помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в Светлогорском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание Светлогорского райисполкома

Жители деревни Якимова Слобода, расположенной вблизи Светлогорска, и во время телефонной линии, и на личном приеме сетовали на неприятный запах с завода беленой целлюлозы, качество очистки воды на предприятии, ее сбросы, поднимали вопросы лабораторного контроля выбросов в атмосферу.

Во время прямой телефонной линии

Председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий Алейников

"Вопрос запуска завода в числе основных сейчас для жителей Светлогорска", - отметил Юрий Шулейко. Он пояснил, что предприятие завершает стадию пуско-наладочных работ. "Сегодня работают комиссии по подписанию актов ввода, работа идет по графикам", - отметил он. Однако есть определенные вопросы, которые касаются экологического направления. Для их решения принимаются различные меры. Так, чтобы ликвидировать неприятные запахи, разработан комплекс технологического характера. Отработаны методики контроля. Ситуацию постоянно контролируют и экологи, и санитарные врачи.

Во время прямой телефонной линии

Заместитель председателя Светлогорского райисполкома Александр Магазинщиков

По словам Юрия Шулейко, в настоящее время лабораторные анализы показывают, что предприятие сделало шаг вперед, наладив оборудование. Было отмечено, что, по сравнению с ситуацией, которая была еще год назад, длительность и интенсивность запахов уменьшилась.

Заместитель председателя Светлогорского райисполкома Константин Петровский

Утверждена санитарно-защитная зона. Помощник Президента пояснил, что пробы для исследований берутся из 155 точек. И зачастую их результаты фиксируются по многим параметрам в пределах ниже допустимых норм. "Чем больше мощности набирает предприятие, увеличивая непрерывность работы, тем лучше показатели", - констатировал Юрий Шулейко.

Юрий Шулейко проводит прямую телефонную линию

По его словам, пуско-наладочные работы и постоянный контроль продолжаются. "Есть девять пунктов госприемки, ряд из них подписан. Ведутся доработки, которые необходимы для запуска завода на производственную мощность", - добавил он, подчеркнув, что экологические вопросы стоят во главе.

Также во время диалога с помощником Президента жители региона поднимали вопросы, касающиеся состояния дорог, сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны, создания безбарьерной среды, водоснабжения. Всего на прямую линию поступило 14 телефонных звонков, еще около 20 человек пришли на личный прием. По каждому вопросу даны конкретные поручения, обращения взяты на контроль.-0-

На приеме Людмила Мариневич

На приеме Тамара Борсук

Шулейко: жители Гомельской области бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны На прямую линию позвонил писатель, журналист из Светлогорска Изяслав Котляров. Он подчеркнул необходимость создания мемориального комплекса, посвященного деревне Ола, которая была сожжена немцами в январе 1944 года.

Фото Сергея Холодилина