Пункт обмена водительских удостоверений на ул.Тимирязева в Минске временно приостановит работу

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 19 марта по техническим причинам временно приостанавливает работу пункт обмена водительских удостоверений МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома, расположенный по ул.Тимирязева, 114. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Процедуру выдачи/замены водительского удостоверения можно осуществить в МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома по пр.Дзержинского, 3, или в МЭО ГАИ Миноблисполкома по ул.Кальварийской, 29.

В ГАИ напомнили, что в соответствии с указом от 25 ноября 2020 года №442 "О продлении срока действия документов" выданные физическим и юридическим лицам документы, срок действия которых истек либо истекает в период с 10 ноября 2020 по 10 мая 2021 года, будут действительны еще шесть месяцев. В перечень документов входит и водительское удостоверение на право управления транспортным средством.-0-