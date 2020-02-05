Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно: они войдут в экспозицию виртуального музея

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пункт оцифровки военных писем и фото откроют в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете ОО "БРСМ".

Гродненский обком БРСМ реализует социальный проект "Память говорит…", приуроченный к 75-летию Великой Победы. В отделе проектной деятельности молодежной организации, расположенном по улице Советской, 31, вскоре начнет работу пункт оцифровки военных писем и фото.

"Каждый может прийти и рассказать свою историю, связанную с военным временем, например, о фронтовой дружбе, любви, верности и героизме. Приносите с собой фото, письма и мы поможем придать им вторую жизнь с помощью современных технологий", - отметили в обкоме БРСМ.

Оцифрованные письма, фотографии, истории войдут в экспозицию виртуального музея "Память говорит…", который будет создан на портале обкома БРСМ. Принять участие в его создании может любой житель региона или страны. Свою историю или фото можно выслать на электронную почту молодежной организации.-0-