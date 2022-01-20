Пункт проката техсредств социальной реабилитации открыли в Мозыре

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пункт проката технических средств социальной реабилитации открыли при Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации БОКК Артем Карпенко.

Это уже второй пункт проката техсредств в регионе - первый начал работу осенью 2020 года в Гомеле.

"В пункте напрокат можно получить инвалидные коляски, костыли, трости, ходунки, различные корсеты и другие средства. Воспользоваться ими могут люди с нарушениями опорно-двигательных функций, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, оформляющие группу инвалидности и имеющие показания к использованию социальных средств реабилитации. Услуга оказывается безвозмездно", - рассказал начальник отдела.

Средства выдаются на срок не более двух месяцев. При необходимости бенефициары смогут продлить срок пользования.

"Работа пункта проката в Гомеле продемонстрировала востребованность сервиса, поэтому и было принято решении открыть еще один - в Мозыре. Это позволит людям из этого и других районов получать необходимую помощь и поддержку", - отметил Артем Карпенко. Он добавил, что жители региона, у которых есть средства реабилитации, но они не используются, могут пожертвовать их пунктам проката и таким образом внести свою лепту в доброе дело.-0-