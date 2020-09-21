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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский пункт пропуска "Новые Яриловичи" возобновил работу. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
"По поступившей официальной информации от украинской стороны, 21 сентября с 11:00 в пункте пропуска "Новые Яриловичи"(сопредельный белорусский пункт пропуска "Новая Гута") возобновлен пропуск граждан и транспорта, в том числе грузового", - рассказали в ведомстве.
С 16 сентября указанный сопредельный пункт пропуска был временно закрыт. При пересечении границы следует учитывать, что Кабинетом министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции введены ограничения на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства до 29 сентября.-0-