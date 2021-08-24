Пуско-наладочные работы на линии по производству мармелада в Славгороде начнутся в ноябре

"Прямо сейчас в Славгороде проходит монтаж новой могульной линии по производству жевательного мармелада и жевательных конфет, мощность которой свыше 3 тыс. т продукта в год. Также полным ходом идет благоустройство прилегающей территории. В процессе завершения строительство пристраиваемых участков: хозяйственно-бытовой корпус (гардеробы, бытовки, душевые и так далее). Завершается монтаж очистных сооружений ливневых вод, систем вентиляции, отопления, водоснабжения. Подготовлен фундамент, и в середине сентября ожидается поставка с последующим монтажом блочно-модульной котельной. Пуско-наладочные работы планируют начать в ноябре", - отметил Евгений Свирид.

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24 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пуско-наладочные работы на новой линии по производству жевательного мармелада и жевательных конфет на ПТУП "Красный пищевик - Славгород" начнутся уже в ноябре текущего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор ОАО "Красный пищевик" Евгений Свирид.Появление новой линии в Славгороде предоставит местным жителям дополнительные рабочие места - для работы здесь необходимы около 100 человек. Кроме того, на белорусском рынке появятся полезные сладости из местного сырья. "Базовые виды продукции, которую будут производить здесь, - мармелады на основе желатина, агара, каррагинана, а также мармелад фруктово-желейный на основе пектина. Кроме традиционных сладостей, будем производить и инновационные варианты полезных конфет: мармелад на желатине повышенной пищевой ценности (с витаминами) для питания детей школьного и дошкольного возраста; мармелад для лиц, предпочитающих низкоуглеводные продукты питания, в том числе диабетический; оригинальные кондитерские изделия на основе биологически ценного растительного сырья; мармелад для питания при интенсивных физических нагрузках; желейные кондитерские изделия с использованием модифицированных крахмалов. Все это позволит сделать славгородские сладости импортозамещающей продукцией и обеспечить наших граждан вкусным и полезным белорусским жевательным мармеладом", - подчеркнул директор ОАО "Красный пищевик".Кроме внутреннего рынка, новые сладости планируют поставлять в Китай, а также увеличить поставки мармелада в РФ, Польшу, Сингапур, Армению, Грузию, Монголию, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Чехию, Молдову, Украину, Эстонию, Литву, Латвию, Израиль, Канаду.Общая стоимость проекта составляет свыше Br40 млн. Открытие запланировано на первый квартал 2022 года.-0-