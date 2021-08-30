"Пусть учеба будет в радость" - Соловей вручил ранцы ребятам из многодетной семьи в Гомеле

30 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Ранцы с канцелярскими принадлежностями, познавательные, развивающие игры, сладкие подарки вручил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей детям из семьи Мушковец, которая проживает в одном из новых микрорайонов областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Мать Татьяна Мушковец одна воспитывает дочь и троих сыновей. Все ребята уже школьники. Диана идет в седьмой класс, Роман - в пятый, двойняшки Женя и Егор - в третий. Два года назад перед 1 сентября дети получили ранцы со школьными принадлежностями и добрые слова напутствия от губернатора. С тех пор в преддверии нового учебного года председатель облисполкома поздравляет ребят с наступающим Днем знаний, интересуется их успехами и планами на будущее.

В этом году все четверо пойдут в новую школу №75, которая торжественно откроется 1 сентября. Геннадий Соловей пожелал ребятам интересной и хорошей учебы в новом учреждении. "В нем созданы все условия и для детей, и для учителей, и для родителей", - сказал он.

Вручая подарки, Геннадий Соловей спросил ребят и об их увлечениях. Роман признался, что ему нравится играть в футбол. "В новой школе оборудована современная спортивная площадка, создан хороший стадион", - обратил внимание председатель облисполкома.

Рейтинг любимых предметов Жени возглавляет математика, мальчик в дальнейшем хотел бы попробовать свои силы на олимпиаде. Как было отмечено, в новом учреждении будут все возможности для того, чтобы не только увидеть способности ребенка, но и развивать их.

"Наша новая школа очень впечатлила. Красивая, комфортная, уютная, безопасная. Здесь просторные классы с самым современным оборудованием. Большая библиотека с читальным залом, в которой дети смогут почерпнуть знания, в том числе при написании рефератов, докладов, при создании творческих работ, получить дополнительную информацию", - поделилась Татьяна Мушковец. Многодетная мама поблагодарила губернатора и подчеркнула, что такая поддержка очень важна для семьи.

"Пусть все ваши планы и желания исполнятся. Слушайтесь маму. Успехов вам, и пусть учеба будет в радость", - напутствовал школьников Геннадий Соловей.

Семья подарила губернатору нарисованную своими руками картину. Ее яркие краски, обратил внимание председатель облисполкома, передают то настроение радости и ожидания чего-то нового, которое царит в преддверии учебного года.-0-