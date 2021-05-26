Путевки в трудовое лето - 2021 вручили бойцам студотрядов Гомельской области

26 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле бойцам студотрядов вручили путевки в трудовое лето - 2021, передает корреспондент БЕЛТА.

Около 1 тыс. бойцов студенческих отрядов региона собрались на площади Государственного флага в Гомеле. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов напутствовал ребят: "Студотряды дают возможность молодым людям проявить себя и найти свое место в профессиональном плане. Самое главное - быть полезным своей семье, своему коллективу, области и стране. Желаю получить только хорошие впечатления, которые запомнятся на долгие годы. Сделайте все возможное, чтобы наша область была лучшей в стране, а республика развивалась и процветала".

Владимир Привалов также передал путевки командирам отрядов, которые примут участие в республиканских проектах "Атлант-2021" и "Город молодости - 2021". Символические направления на трудовые проекты получили командир зарубежного отряда "Орленок", а также командиры и комиссары территориальных штабов студенческих отрядов и штабы трудовых дел вузов.

На мероприятии присутствовали почетные гости и ветераны студотрядовского движения. Так, профильным отрядам путевки передали лауреат премии Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи "За достигнутые успехи в социалистическом соревновании" Петр Ситайло и ветеран студотрядовского движения, комиссар отряда "Юность" в 1967 году Валентин Чепелов. Они признались, что белой завистью завидуют ребятам и со светлой грустью вспоминают свою студенческую юность. С их легкой руки экологический отряд "Чистый берег" приступит к работе в Гомельском дворцово-парковом ансамбле, производственный отряд "Айран" имени дважды Героя Советского Союза Григория Кравченко отправится на ОАО "Милкавита", педагогический отряд "Оптимисты" имени Героя Советского Союза Михаила Муравьева проведет трудовую смену в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", строительный отряд "Дорожники" имени Героя Советского Союза Емельяна Барыкина придет на помощь при возведении средней школы в 96-м микрорайоне-новострое Гомеля. Также в этом году продолжит работу единственный в стране сервисный отряд матросов-спасателей имени Героя Советского Союза Николая Силина. Новшеством этого трудового лета в регионе станет медицинский отряд.

От имени молодежи комиссар студенческого производственного отряда "Брилята" имени Героя Советского Союза Павла Гранкина Илья Майсюк заверил: студотряды сделают все, что в их силах, чтобы оправдать оказанное доверие.

"Говорят, сила патриотизма пропорциональна вложенному человеком личному труду. Под нашим флагом вот уже четверть века Беларусь динамично развивается и утверждается на международной арене. Он озаряет наши спортивные победы, реет на высочайших вершинах планеты, представляет республику в других странах, скрепляет национальное согласие и патриотический дух белорусского народа. Для популяризации государственных символов в Год народного единства союз молодежи Беларуси дал старт республиканскому проекту "Роднае народнае". И сегодня мы также вручили флаг Республики Беларусь командирам студенческих отрядов области", - рассказали в обкоме БРСМ.

В прошлом году в 229 студенческих отрядах области трудились более 2,8 тыс. человек. В 2021 году этот показатель намерены увеличить. Запланированы областной слет студотрядов Гомельской области и молодежный квест.-0-