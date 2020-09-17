Работа особой важности

Способные, инициативные, знающие толк в своем деле - именно такие люди трудятся в Березинском лесхозе. Каждый справляется со своими обязанностями, умело и быстро решая даже самые сложные задачи.

Главный инженер Максим Шугалей пришел в лесхоз молодым специалистом в 2010-м. Начинал с инженера по механизации, а главным инженером трудится уже четвертый год.

- Всегда хотелось после учебы остаться жить и работать в родном Березино. Так и получилось. С будущей женой познакомился здесь же. Она работает в нашем лесхозе техником-радиологом, - рассказывает Максим Владимирович. - Лесная сфера настолько удивительная и интересная, каждый день узнаешь что-то новое, развиваешься в профессии. Коллектив у нас дружный, ответственный, работоспособный, здесь всегда готовы прийти на выручку друг другу. Это, я считаю, самое главное! Тогда дело спорится и показатели идут вверх.

Инженер-лесопатолог Татьяна Плахотина - представительница "лесной" династии. Ее родители всю жизнь проработали в Бродецком лесничестве: отец- лесником, а мать - бухгалтером.

- Основное рабочее место инженера-лесопатолога - в лесу. Обследую территорию для санитарного состояния, выявления вредителей и очагов болезней, получения сигналов об усыхании и ослаблении насаждений. Затем разрабатываю комплекс эффективных лесозащитных и лесохозяйственных мероприятий, чтобы оздоровить деревья, - рассказывает о нюансах профессии Татьяна Владимировна. - Здоровые деревья очень просто отличить от больных: первые цветут и дают хороший прирост, а вот сухостои, поврежденные листья и язвы на коре - верные признаки хвори.

По словам лесного доктора, у каждого дерева свой враг.

- В 2012-м усиленно боролись с короедом-типографом, который массово атаковал еловые насаждения. А в 2018-м из-за вершинного короеда пострадали сосновые насаждения, - вспоминает она. - Для меня самое дорогое в профессии - это видеть, что недавно больное дерево оживает и радует зеленой кроной еще долгое время.

Про Виталия Довбыша можно смело сказать: мастер на все руки. В лесхозе он с 2003 года, начинал укладчиком пиломатериалов, затем работал станочником и управлял погрузчиком. Последние годы трудится машинистом харвестера.

- Переключиться с погрузчика на такую серьезную технику было достаточно непросто. Прошел специальные курсы, да и старшие коллеги помогли разобраться во всех деталях. Неделька-другая - и освоился, - говорит Виталий. - Рабочая смена пролетает быстро, тем более когда вокруг такая красота: зелень над головой бушует, птицы поют… Конечно, красотами лесными любоваться некогда, ведь дел много. Пусть нет в лесу надо мной начальства, но, как говорится, совесть - самый лучший контролер. Филонить я не привык, все стараюсь делать в срок и качественно.

Марина МАНУЙЛИК. Фото автора, 7 Дней