Работникам сельхозпредприятия в Верхнедвинском районе доплатили за вредные условия труда

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры Верхнедвинского района работникам сельхозпредприятия доплатили за вредные условия труда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Нарушения были выявлены на КУПСХП "Освейский" по итогам анализа соблюдения законодательства о труде, касающегося гарантий и компенсаций работникам в связи с вредными и опасными условиями труда.

Как оказалось, директор предприятия издал приказ об аттестации рабочих мест с их перечнем по профессиям и должностям, по которому сотрудники хозяйства имели право на доплаты за работу с вредными или опасными условиями труда. Результаты аттестации считались действительными в течение пяти лет. Причем по указанным в аттестации профессиям на предприятии занят 91 работник. Никому из них в хозяйстве в 2019 году не начисляли и не выплачивали доплаты за вредные условия труда.

В итоге прокуратура района внесла представление в управление сельского хозяйства и продовольствия Верхнедвинского райисполкома и потребовала устранить выявленные нарушения, привлечь к ответственности виновных должностных лиц, а также провести мониторинг всех сельхозпредприятий по этому вопросу.

После рассмотрения акта надзора 80 работникам организации выплачена причитавшаяся доплата, а ее руководителю объявлен выговор. Дальнейшее соблюдение трудового законодательства на сельхозпредприятиях прокуратура взяла на свой контроль.-0-